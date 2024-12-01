خلال قرن.. حركة القطب المغناطيسي تصحح إبرة البوصلة نحو الشمال الحقيقي

شفق نيوز/ قال عالم جيوفيزيائي روسي، إن إبرة البوصلة بدأت خلال المائة عام الأخيرة في إظهار اتجاه أقرب إلى الشمال الحقيقي بسبب حركة القطب المغناطيسي الشمالي نحو القطب الجغرافي.

وأوضح نيكولاي بالشين، لوكالة نوفوستي، وهو من الباحثين البارزين في معهد علوم المحيطات الروسي: "في بداية القرن العشرين، كانت إبرة البوصلة تشير إلى القطب المغناطيسي الذي يختلف عن القطب الحقيقي بعدة درجات، ولكن هذا الاختلاف بات الآن أقل. في الوقت الحالي، أصبح القطب الشمالي قريبا جدا من القطب الجغرافي. بات أقرب بكثير مما كان عليه قبل 100 عام".

وأكد الخبير أنه من المستحيل التنبؤ بحركة القطبين، لأن المجال المغناطيسي الرئيسي ناتج عن عمليات معقدة في النواة الداخلية للأرض، والتي لا يعرف عنها سوى القليل حتى الآن.

وأشار العالم الروسي كذلك إلى أن حركة الأقطاب المغناطيسية ليس لها أي تأثير على الحياة اليومية، حيث أن المجال المغناطيسي الآن لا يستخدم عمليا للملاحة، ويستخدم المتخصصون، إذا لزم الأمر، نموذجا رقميا للمجال المغناطيسي الرئيسي للأرض، والذي يتم تحديثه كل خمس سنوات.