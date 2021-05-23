خلال عام واحد.. الشركات تنفق 170 مليار دولار لحماية أمنها السيبراني

شفق نيوز/ توقعت مؤسسات أبحاث عالمية أن تنفق الشركات بمختلف الاختصاصات نحو 170 مليار دولار خلال العام الحالي لتحصين نفسها من الهجمات الإلكترونية، مبينة أن شركات القطاع الصحي كانت الضحية الأكبر لهذه الهجمات خلال تفشي وباء كورونا.

وبحسب تقرير لمؤسسة RiskIQ research للأبحاث، فإن خسائر الشركات الكبرى حول العالم بسبب الهجمات الإلكترونية تقدر بنحو 25 دولاراً في الدقيقة الواحدة، أي بمعدل 36 ألف دولار في اليوم الواحد.

وفي تقرير آخر لمؤسسة جارتنر للأبحاث، توقع أن يشهد إنفاق الشركات على الأمن السيبراني نحو 170 مليار دولار حتى العام 2022، مقارنة بـ123 مليار دولار العام الماضي.

كما كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ماكنزي للأبحاث مؤخرا، أن 70% من الشركات الكبرى حول العالم تخطط لزيادة الإنفاق على الأمن السيبراني بالفترة المقبلة مع ارتفاع وتيرة الهجمات.

وكانت الشركات العاملة بالقطاع الصحي، أحد أكبر ضحايا الهجمات الإلكترونية منذ بدء وباء كورونا، إذ جرى قرصنة البيانات الخاصة بعشرات الملايين من المرضى لعدد من الشركات الكبرى حول العالم، بحسب دراسة حديثة صادرة عن شركة IBM.

وأشار التقرير أيضا إلى أن اتجاه عدداً من الشركات حول العالم لاعتماد آلية العمل من المنزل بسبب تبعات الجائحة سيجل لا مفرا لها من زيادة الإنفاق على البنية التحتية الإلكترونية لديها.

ويبدو أن لا مناص أمام الشركات من زيادة الإنفاق على أمنها الإلكتروني في مواجهة تشكيلات إجرامية إلكترونية وهجمات تقف ورائها في كثير من الأحيان جماعات مرتبطة بحكومات بصفة غير رسمية.