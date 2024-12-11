خلال ساعة واحدة.. خلل جديد يعطل تطبيق "واتساب" في العراق

شفق نيوز/ تعرض تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" لعطل جديد في العراق، مساء اليوم الأربعاء، بعد نحو ساعة من عطل أصاب التطبيق قبل أن يعود للعمل مجدداً.

وفوجئ مستخدمو تطبيق "واتساب" في العراق بعطل أصاب التطبيق حيث لم يعد بإمكانهم إرسال الرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة ولا استقبالها، وذلك بعد نحو ساعة من عطل ضرب التطبيق مساء اليوم واستمر لدقائق معدودة قبل أن يعود للعمل مجدداً.

وأكد مراسلو وكالة شفق نيوز وبعض المواطنين أن التطبيق توقف عن العمل في هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية والكومبيوتر، ولم يعد بإمكانهم إرسال الرسائل أو استقبالها.

وقبل نحو ساعة من كتابة هذا الخبر، تعرض تطبيق "واتساب"، إلى خلل فني في العراق، بحسب ما أفاد به مستخدمون من مناطق متفرقة من البلاد في تصريحات لوكالة شفق نيوز.

وشكا مستخدمون للتطبيق التابع لشركة "ميتا"، من صعوبة في وصول الرسائل والوسائط المتعددة، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المشكلة عامة أم تقتصر على منطقة العراق أو الشرق الأوسط ككل.