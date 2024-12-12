خلال ساعات.. شعلة شمسية تضرب الأرض وتقطع الاتصالات

‎شفق نيوز/ أفاد موقع "سبيس" المعني بأخبار ومستجدات الفضاء، يوم الخميس، بأن شعلة شمسية ستضرب الأرض خلال الساعات القادمة، مرجحاً أن تتسبب بقطع خدمات الاتصالات في عدد من دول العالم.

‎وبحسب الموقع، فخلال الساعات القادمة، من المتوقع أن تنقطع خدمات الاتصالات والراديو بنسبة 60% في بعض المناطق حول العالم، بعد أن أطلقت الشمس شعلة شمسية شديدة القوة تجاه الكرة الأرضية، صباح اليوم الخميس.

‎يذكر أنه حينما تنفجر التوهجات الشمسية، فإنها ترسل الإشعاع بعيدًا عن سطح الشمس بسرعة الضوء، وإذا ارتطم هذا الإشعاع بالأرض، فقد يؤدي إلى تعطيل الغلاف الأيوني، أو الطبقة العليا من الغلاف الجوي التي تدعم الاتصالات اللاسلكية وخدمات الراديو، بحسب الصحيفة البريطانية.

‎الاضطرابات القوية المتوقعة قد تؤثر على إشارات الملاحة منخفضة التردد، ما يؤدي إلى فقدان الوصول إليها عن طريق الاتصال اللاسلكي، إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات والراديو من المتوقع أن تكون متوسطة بحسب الخبراء، وقد تستمر حتى ساعات متأخرة من يوم الخميس.

يشار إلى أن الشعلة الشمسية التي توجهت نحو الأرض من فئة X، وهو النوع الأكثر كثافة وتأثيرًا على الغلاف الجوي للأرض، ومن المتوقع أن يتسبب في انقطاع الموجات الراديوية القصيرة، والاتصالات اللاسلكية في عدة مناطق حول العالم.

‎جدير بالذكر أن الانفجارات الشمسية هي انفجارات من الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تنفجر من البقع الشمسية، أو المناطق المظلمة من سطح الشمس الناجمة عن المجالات المغناطيسية القوية.