خلال ساعات.. "النينيو" تقتل العشرات في تنزانيا.. تعرف على هذه الظاهرة

شفق نيوز/ قضى 155 شخصا في تنزانيا بسبب أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة "النينيو" المناخية تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة، وسجلت عدة بلدان في أفريقيا الشرقية تساقطات أعلى من المعدل في الأسابيع الأخيرة.

وتزامن موسم الشتاء هذه السنة مع موجة من النينيو بدأت في منتصف 2023 وقد تستمر حتى أيار/ مايو، حسب ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 5 آذار/ مارس.

تحدث ظاهرة النينيو كل سنتين إلى سبع سنوات تقريبا، وهي الدورة الدافئة بالمحيط الهادئ وتأثيرها مختلف من منطقة لأخرى في العالم، وبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، تتسبب ظاهرة النينيو بموجات جفاف في مناطق من العالم وبتساقطات غزيرة في مناطق أخرى.

تم التعرف على ظاهرة النينيو في الأصل من قبل الصيادين قبالة سواحل أميركا الجنوبية على أنها ظهور مياه دافئة بشكل غير عادي في المحيط الهادئ، تحدث بالقرب من بداية العام. النينيو تعني الولد الصغير أو طفل المسيح باللغة الإسبانية. تم استخدام هذا الاسم لأن الظاهرة غالبا ما تحدث بالتزامن مع أعياد الميلاد.

ما هي النينيو؟

ينقل موقع مرصد مراقبة الأرض التابع لوكالة الفضاء "ناسا" أن خلال ظاهرة النينيو تصبح المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ أكثر دفئا من المعتاد. ويرتبط هذا التغيير ارتباطا وثيقا بالغلاف الجوي وبالرياح التي تهب على المحيط الهادئ الشاسع.

تتعثر الرياح الشرقية التي تهب من الأميركيتين باتجاه آسيا ويمكن أن تتحول إلى غربية، هذا يقلل من ارتفاع مياه القاع إلى السطح من المياه الباردة ما يؤدي إلى إغلاق أو عكس تيارات المحيط على طول خط الاستواء وعلى طول الساحل الغربي لأميركا الجنوبية والوسطى.

يستجيب دوران الهواء فوق المحيط الهادئ الاستوائي لهذا التوزيع الهائل لحرارة المحيط. تضعف أنظمة الضغط العالي القوية عادة في شرق المحيط الهادئ، وبالتالي تغير توازن الضغط الجوي عبر شرق ووسط وغرب المحيط الهادئ.

يؤدي ذلك إلى زيادة درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي فوقه.

تأثيرات مختلفة

بسبب اتساع حوض المحيط الهادئ، الذي يغطي ثلث الكوكب، تنتقل هذه التغيرات في الرياح والرطوبة في جميع أنحاء العالم.

وتعد ظاهرة النينيو واحدة من أهم الظواهر المنتجة للطقس على الأرض، إذ تؤدي ظروف المحيطات المتغيرة إلى تعطيل أنماط الطقس ومصائد الأسماك البحرية على طول السواحل الغربية للأميركتين، وغالبا ما تغرق المناطق الجافة في بيرو وتشيلي والمكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة بالأمطار والثلوج، وقد تنفجر الصحاري القاحلة بالزهور. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تشهد المناطق الأكثر رطوبة في الأمازون البرازيلي وشمال شرق الولايات المتحدة في موجات جفاف تستمر شهورا.

وتسببت ظاهرة النينيو الأخيرة قبل سبع سنوات، في الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي أثر على عشرات الملايين من الناس في جنوب وشرق أفريقيا.

تحدث ظاهرة النينيو كل سنتين إلى سبع سنوات تقريبا ، حيث تتناوب الدورة الدافئة بشكل غير منتظم مع شقيقتها ظاهرة النينيا - وهو جزء تبريد في شرق المحيط الهادئ وله تأثير معاكس.

وعادة ما تبلغ ظاهرة النينيو ذروتها بين نوفمبر ويناير، على الرغم من أنه يمكن رصد تراكمها قبل أشهر ويمكن أن تستغرق آثارها شهورا لتنتشر في جميع أنحاء العالم.

وتزامن موسم الشتاء هذه السنة مع موجة من إل نينيو بدأت في منتصف 2023 وقد تستمر حتى مايو، حسب ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 5 آذار/مارس.

وفي كينيا، لقي 45 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية موسم الأمطار في مارس. وتسببت فيضانات اجتاحت العاصمة نيروبي الأربعاء بوفاة 13 شخصا، وفي بوروندي، أبلغت السلطات عن 96 ألف نازح داخليا بسبب أمطار غزيرة تهطل بلا توقّف تقريبا منذ عدّة أشهر.

وهي ليست المرة الأولى التي يرزح فيها شرق إفريقيا تحت وطأة إل نينيو، إذ في ديسمبر، قُتل 89 شخصا على الأقل إثر انزلاقات للتربة وأمطار طوفانية في شمال تنزانيا، وقضى أكثر من 300 شخص في المنطقة، وفي الصومال، تسبّبت الفيضانات بنزوح أكثر من مليون شخص.