خلال الـ24 ساعة الماضية.. البصرة ثاني المدن "الأشد" حرارة بالعالم (جدول)

شفق نيوز/ سجلت البصرة في العراق اليوم الاحد، ثاني مدن ضمن الأشد حرارة في في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "الأهواز" في ايران سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق وبواقع 49.7 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "عبادان" في إيران وبواقع 49.4 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "عمادية" في إيران رابعاً وبواقع 49.3 درجة مئوية، وجاءت منطقة " العمارة" في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن منطقة "البصرة الحسين" في العراق جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت منطقة "صافي آباد ديزفول" في إيران، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " مطار الكويت الدولي" في الكويت ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 48.8 درجة، كما جاءت مدينة "الاحساء" في السعودية تاسعاً وبدرجة حرارة 48.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الفاو" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية، تليها "القيروان" في تونس في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة "أدرار" في الجزائر في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.3 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الناصرية" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، تليها محافظة "الرفاعي" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، تليها مدينة "توزر" في تونس بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية.