خلاف على الدفع بين ساحرة وزبونة على طاولة القضاء‎ والحكم صادم

شفق نيوز/ تسبب خلاف بين ساحرة وإحدى زبوناتها حول الأجور، بوصول القضية إلى المحاكم، إذ قررت المحكمة حرمان الزبونة المطلقة من حضانة أطفالها بعد ثبوت تورطها في أعمال سحر تستهدف فيها طليقها.

‎وأفادت تقارير محلية، بأن الأم الزبونة لجأت لإحدى الساحرات في البلاد بهدف إعداد سحر لطليقها، قبل أن ينشب خلاف بين المرأتين حول المبلغ المتفق عليه، ما دفع المشعوذة لإبلاغ الطليق بما تحيكه له طليقته.

‎ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، عن المحامية حوراء الحبيب، قولها إن الأب الذي ترافعت لصالحه في القضية، تلقى الرسائل الصوتية والفوتوغرافية من الساحرة، التي تثبت تورط طليقته "بترديد طلاسم وعمل طقوس مهينة، والتي تعد شركًا عظيمًا".

‎وأضافت المحامية حوراء، أن محكمة الاستئناف أسقطت حضانة الأم لأبنائها الأربعة لصالح والدهم، وأوضحت أن المحكمة رأت أن الأم لم تعد أمينة على حضانة أبنائها وبالتالي تسقط عنها الحضانة لصالح الأب.

‎ولم يتضح مصير الساحرة، وما إذا كانت ممارستها الشعوذة بطلب من إحدى زبوناتها ستجر عليها عقوبات.

‎وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط سيل من الانتقادات للأم التي انقلب السحر عليها على حد قول كثيرين.

‎يذكر أن الكويت حظرت أعمال السحر والشعوذة، وأسست من أجل ذلك في العام 2017، لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة بسبب الكميات الكبيرة المصادرة من تلك المواد في المنافذ الجمركية جميعها.