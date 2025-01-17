خفايا صادمة لا تعرفها عن "تطبيقات الألعاب"

شفق نيوز/ تطبيقات الألعاب ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل أصبحت أدوات قوية لجمع البيانات الشخصية، خلف واجهة المرح والترفيه، تخبئ تطبيقات الألعاب أسراراً مثيرة حول البيانات التي تجمعها عنك.

وتقوم بعض الالعاب بجمع البيانات لتحسين تجربتك في اللعبة، أو لأغراض إعلانات موجهة، بينما قد تقتصر ألعاب أخرى على جمع بيانات محدودة.

ومن المهم دائماً مراجعة سياسة الخصوصية لأي تطبيق؛ للتأكد من كيفية تعاملهم مع بياناتك.

نوع البيانات المجموعة

تجمع العديد من تطبيقات الألعاب بيانات عن المستخدمين، لكن ذلك يعتمد على سياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق، حيث يمكن أن تشمل البيانات التي يتم جمعها:

أولاً: البيانات الشخصية: مثل الاسم، والبريد الالكتروني، والموقع الجغرافي، وغيرها.

ثانياً: بيانات الاستخدام: مثل الوقت الذي تقضيه في اللعبة، والمستويات التي تتقدم فيها، والأنشطة التي تقوم بها.

ثالثاً: البيانات التقنية: مثل نوع الجهاز، ونظام التشغيل، وعنوان الـ IP، ومعرفات الأجهزة.

رابعاً: سلوكك الشرائي: التطبيقات التي تحتوي على عمليات شراء قد تجمع بيانات عن سلوكك الشرائي لتقديم عروض أو محتوى مدفوع متناسب مع اهتماماتك.

سبب جمع البيانات

تجمع تطبيقات الألعاب معلومات عن المستخدمين لعدة أسباب، بعضها يهدف إلى تحسين الخدمة أو تجربة المستخدم، وبعضها يتعلق بأغراض تجارية.

إليك بعض الأسباب الرئيسة:

أولاً: تحسين تجربة المستخدم: من خلال جمع بيانات عن كيفية استخدامك للتطبيق، يمكن للمطورين تحسين الميزات أو إضافة محتوى جديد يتناسب مع اهتماماتك.

ثانياً: الإعلانات الموجهة: العديد من التطبيقات تجمع بيانات لاستخدامها في تقديم إعلانات موجهة بشكل أكثر دقة.

ثالثاً: تحسين الأداء: جمع البيانات يساعد المطورين في تحليل أداء التطبيق، ومعرفة الأخطاء أو المشاكل التقنية التي قد تواجه المستخدمين. وهذا يسمح لهم بإصلاح الأخطاء، وتحسين استقرار التطبيق.

رابعاً: التخصيص: بعض التطبيقات تستخدم البيانات لتخصيص المحتوى أو الوظائف بشكل يتناسب مع احتياجات كل مستخدم، مثل توصيات الأفلام أو الألعاب بناءً على تاريخ الاستخدام.

خامساً: تحقيق الربح: بعض التطبيقات تعتمد على بيع البيانات إلى أطراف ثالثة، مثل شركات الإعلان أو شركات تحليل البيانات، مما يعد مصدر دخل لتطوير التطبيق.

في النهاية، يعد جمع البيانات جزءاً من كيفية استدامة العديد من التطبيقات، ولكن من المهم للمستخدمين مراجعة سياسة الخصوصية للتأكد من كيفية استخدام، وحماية هذه البيانات.