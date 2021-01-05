أخطأ في الزبون.. تاجر مخدرات يعرض الكوكايين على شرطي

شفق نيوز/ عرض تاجر مخدرات في ألمانيا على رجل شرطة بزي مدني شراء الكوكايين منه.

وذكرت الشرطة أن المتهم (36 عاما) تحدث إلى "الزبون الخطأ" وسط مدينة هام مساء الجمعة الماضي.

وقام الشرطي بمجاراة التاجر ورافقه إلى منزل أحد الأصدقاء، حيث أراد التاجر حسب الاتفاق جلب كيس من الكوكايين.

وعندما عاد المتهم، كان الشرطي ينتظر المساعدة على عتبة الباب وبدأت إجراءات جنائية ضد الرجل بتهمة الاتجار بالكوكايين.

ولم يتم العثور على مخدرات أخرى في الشقة، ولكن تم العثور على دراجة مسروقة ومحفظة، وبدأت الشرطة التحقيق مع صاحب الشقة البالغ من العمر 48 عاما.