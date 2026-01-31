خطأ شائع عند تناول الدواء قد يقلل فعاليته ويزيد آثاره الجانبية

شفق نيوز- متابعة

حذّرت صيدلانية سريرية من خطورة العبث بطريقة تناول الأدوية، في إطار جهودها للتوعية بالأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها كثيرون دون إدراك عواقبها.

وفي مقطع فيديو توعوي على "إنستغرام"، أوضحت الصيدلانية البريطانية أنوم، أن "ليست جميع أقراص الدواء مناسبة للسحق، ولا جميع الكبسولات قابلة للفتح"، مشيرة إلى أن "بعض الأدوية معدّلة الإطلاق، ما يعني أنها مصممة لإفراز المادة الفعالة تدريجيا داخل الجسم".

وأضافت أن "العبث بهذا النوع من الأدوية قد يؤدي إلى تعطيل آلية عمله، فيفقد مفعوله سريعا، ويزيد من احتمالية التعرض للآثار الجانبية".

كما لفتت إلى أن "بعض الأدوية مغطاة بغلاف يحمي المعدة من تأثير الدواء، ويحمي الدواء من حموضة المعدة"، مؤكدة أن "كسر هذا الغلاف قد يسبب تهيجا أو ضررا صحيا، فضلا عن أن بعض الأقراص قد تكون مؤذية عند لمسها بعد سحقها".

ودعت الصيدلانية إلى "ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل سحق أي دواء، خاصة في حال وجود صعوبة في البلع"، مشددة على "أهمية مناقشة البدائل الآمنة بدل اللجوء إلى حلول فردية قد تكون خطرة".

وبيّنت أن "الصيدلي يمكنه اقتراح خيارات مناسبة، مثل الأدوية السائلة أو الأقراص الأصغر حجما، بما يضمن استمرار العلاج بطريقة صحيحة وآمنة".

وأكدت أنوم في تعليقها على الفيديو أن "كثيرين قد يلحقون بأنفسهم ضررا أكبر عندما يعتقدون أنهم توصلوا إلى حل بسيط"، مشيرة إلى أن "تغيير شكل الدواء دون استشارة مختص قد يؤدي إلى نتائج عكسية".

وكتبت: "قد يبدو سحق الكبسولات أو فتحها حلا سهلا، لكنه قد يسبب مشاكل خطيرة ويقلل من فعالية العلاج. لذلك، تحدث دائما مع الصيدلي أو الطبيب قبل تعديل طريقة تناول أي دواء".

ومن جانبها، شددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) على عدم تغيير شكل الدواء أو طريقة تناوله دون استشارة طبية، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الدواء لفعاليته.

كما أوصت الهيئة بعدد من الإرشادات لتسهيل بلع الأقراص، من بينها تناولها مع الماء والانحناء قليلا إلى الأمام أثناء البلع، والتدرّب تدريجيا على بلع قطع صغيرة من الطعام حتى تتحسن القدرة على البلع.