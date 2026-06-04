خطأ بنكي يضع مواطناًَ أذربيجانياً بين أغنى أغنياء العالم

شفق نيوز- متابعة

أثار مواطن أذربيجاني في تركيا الجدل بعد اكتشافه رصيدا خياليا في حسابه المصرفي بواقع 21.8 مليار دولار إلى جانب أموال أخرى مجهولة المصدر، مما جعله أحد "أغنى" أغنياء العالم.

لكن المفاجأة أن المواطن المدعو "تاكالو" لم يتمكن من الوصول إلى هذا المبلغ الضخم مطلقا، إذ فوجئ أثناء محاولته الدفع ببطاقته المصرفية في أحد المتاجر بأن عملية الشراء مرفوضة، فاتجه إلى فرع البنك ليكتشف أن حسابه محظور بالكامل منذ حوالي شهر بسبب ما وصفه البنك بـ"الرصيد غير الطبيعي"، والذي ظهر بشكل غريب أمام الموظفين كرصيد متاح يبلغ 999 مليارا و999 مليون ليرة تركية.

وبينما أكد "تاكالو" في تصريحات لقناة NTV التركية أنه لا يملك أدنى فكرة عن مصدر هذه الأموال، وأنه طلب تفسيرا من البنك دون جدوى بسبب استمرار التحقيقات، قال إنه استشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أخبرته أنه بهذا الرقم يمكنه تمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة أو شراء كميات هائلة من الذهب، بينما هو في الواقع عاجز حتى عن استخدام بطاقته لشراء حاجياته اليومية بسبب الحظر المفروض على حسابه.