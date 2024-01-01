خطوات مجانية لتحسين المزاج السيء

شفق نيوز/ في عالم سريع الخطى يعج بالأحداث والمسؤوليات والالتزامات التي يمكن أن تثقل كاهل الأشخاص، وبالتالي يكون بحاجة إلى القليل من الانتعاش.

وبحسب موقع Health Shots، فإن ثمة معززات للحالة المزاجية "طبيعية ومجانية" للخروج من حالة الغضب أو الإحباط أو الضيق أو البؤس بشكل فوري، وهي:

1. النزهة

ينصح التقرير بأخذ استراحة قصيرة والذهاب في نزهة حول المبنى أو المنزل لتغيير البيئة، ففي الأيام التي ينتهي فيها الأمر بمزاج سيئ، ربما يؤدي التواجد في نفس المكان إلى ضرر كبير، حيث يحصل الشخص على المزيد من الوقت للجلوس مع أفكار مزعجة، في حين أن تغيير البيئة والخروج إلى نزهة قصيرة في حديقة أو منطقة مفتوحة يمكن أن يغير الحالة المزاجية لأن لها تأثير مهدئ على العقل، مما يعزز الشعور بالسلام والتجديد.

2. الموسيقى

تعد الموسيقى طريقة مثلى للتخلص من السلبية، فما على المرء سوى وضع سماعات الرأس وتشغيل بعض الموسيقى الهادئة والاستراحة لفترة من الوقت. ويمكن أن يغير الاستماع إلى الموسيقى الحالة المزاجية خلال دقائق، كما يمكن مشاهدة مقطع فيديو إيجابي للمساعدة في تهدئة النفس وتعزيز الإنتاجية في العمل.

3. القراءة

من المعروف أن القراءة يمكن أن تنقل القارئ إلى مكان بعيد حالم دون أن يحرك قدميه خطوة واحدة، حيث يمكن اختيار كتاب أن يجعل الشخص يشعر بالسعادة.

4. الأصدقاء

إن عزل الشخص لنفسه في غرفة داخل منزله والشعور بالحزن أو الندم أو حتى البكاء لن يغير الحالة المزاجية، وبالطبع لن يغير ما سبق أن حدث بالفعل.

وينصح التقرير بأن ينغمس الشخص في حياة اجتماعية إيجابية وأن يخرج للقاء أصدقائه أو حتى الاتصال بالأقارب والأحباء للتحدث عن الأشياء الجيدة في أجواء لطيفة ومريحة.

5. الرياضة

من البديهي أن تؤدي التمارين الرياضية إلى إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة في الجسم، ومن الطبيعي أن يشعر الشخص بتحسن بعد جلسة تمرين مكثفة.

لذا يمكن ممارسة التمارين الرياضية في المنزل أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتحسين الحالة المزاجية وللحصول على أقصى درجات السعادة.