خطوات عليك فعلها إذا تعرضت حساباتك لاختراق إلكتروني

تتصاعد الهجمات الإلكترونية من حيث الانتشار والخطورة، ما يجعل حماية البيانات الشخصية أولوية متقدمة للمستخدمين حول العالم، خصوصا في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وباتت عمليات الاختراق الإلكتروني تشكّل تهديدًا متناميًا يطال الأفراد والشركات على حد سواء، في وقت تعتمد فيه الحياة اليومية بشكل متزايد على الخدمات الرقمية في العمل والتواصل والتسوق.

وتتحول الحسابات الشخصية إلى هدف رئيس للمهاجمين الذين يسعون إلى سرقة البيانات أو السيطرة على الأجهزة والحسابات، فيما تشير تقارير تقنية حديثة إلى أن مؤشرات الاختراق قد تبدأ بالظهور عبر بطء مفاجئ في أداء الأجهزة، أو ظهور برامج غير معروفة، أو تلقي إشعارات تسجيل دخول من مواقع أو أجهزة غير مألوفة، إضافة إلى إرسال رسائل إلكترونية لم يكتبها المستخدم.

وينصح خبراء الأمن السيبراني بأن تكون الخطوة الأولى بعد الاشتباه بالاختراق هي فصل الجهاز عن الإنترنت مباشرة، سواء عبر وقف شبكة واي فاي أو فصل كابل الشبكة.

وهذه الخطوة تمنع المخترق من الاستمرار في الوصول إلى الجهاز أو سرقة مزيد من البيانات.

كما يُفضل وقف تشغيل الجهاز مؤقتًا إلى حين فحصه والتحقق من خلوه من البرمجيات الخبيثة.

وبعد تأمين الجهاز، تأتي خطوة تغيير كلمات المرور، خصوصا للحسابات المرتبطة بالبريد الإلكتروني والخدمات المصرفية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويشدد الخبراء على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، مع الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور لتجنب تكرارها. كذلك يُنصح بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين التي تضيف طبقة حماية إضافية حتى في حال تسرب كلمة المرور.

والخطوة التالية تتمثل في إجراء فحص شامل للجهاز باستخدام برامج مكافحة الفيروسات والتحقق من تحديثها إلى أحدث إصدار.

وبعض البرمجيات الخبيثة قد تعمل في الخلفية دون أن يلاحظها المستخدم، مسببة بطئًا أو تغييرات غير معتادة في المتصفح والنظام.

وفي الحالات المتقدمة، قد يكون من الضروري إعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع أو الاستعانة بخبير تقني متخصص.

إذا كان الاختراق مرتبطًا بحسابات مالية أو بريد إلكتروني، ينصح الخبراء بمراقبة العمليات البنكية بدقة والتواصل مع البنك فورًا عند رصد أي نشاط مشبوه.

كما ينبغي إخطار الأصدقاء وجهات الاتصال في حال استخدام الحساب المخترق لإرسال رسائل احتيالية أو روابط ضارة.