خطوات بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

شفق نيوز/ يواجه الكثير مشكلة قشرة الرأس والتي تعود لأسباب كثيرة، منها الشعور بالتوتر أغلب الوقت وغيرها من الأسباب التي تؤدي لهذه المشكلة المزعجة ويمكن التخلص منها بعلاج المشكلة الرئيسية، مع اتباع وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرأس والتي تعتمد على خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "pharmeasy".

وصفة خل التفاح للتخلص من قشرة الرأس

يتطلب علاج قشرة الرأس إضافة بعض خل التفاح إلى الماء بأجزاء متساوية، ثم غسل الشعر ووضع المزيج على شعر مبلل مع التدليك بلطف وتركه حتى يجف وذلك خلال 15 دقيقة ثم غسل الشعر .

وصفة بذور الحلبة للتخلص من قشرة الرأس

تستخدم بذور الحلبة كعلاج وقائي لقشرة الرأس، وذلك من خلال وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها منقوعة طوال الليل، ثم هرس البذور للحصول على عجينة، ثم إضافة القليل من عصير الليمون إلى المعجون مع التقليب جيداً، ووضعها على فروة الرأس والشعر وتركها لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو.

وصفة قشر البرتقال للتخلص من قشرة الرأس

ينصح بتحضير قشر البرتقال ثم إضافة القليل من عصير الليمون، ثم طحن القشر حتى يتحول لعجينة ووضعها على فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بالقليل من الشامبو المضاد للقشرة مع تكرار الوصفة لمدة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

وصفة الشاي الأخضر للتخلص من قشرة الرأس

وللتخلص من قشرة الرأس يجب تحضير كيسين من الشاي الأخضر وبعض الماء الساخن ثم وضع كيس الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة حتى يذوب المغلي و تركه ليبرد، ويمكن وضع الشاي الأخضر على فروة الرأس وتركه يجف لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء.