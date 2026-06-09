"خطر صامت" يهدد حياة الإنسان

شفق نيوز- متابعة

أكد أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية يفغيني كوكين، أن قلة من الناس يدركون أن اضطرابات نظم القلب قد تشكل خطرا مباشرا على الحياة.

وقال الطبيب، إن العديد من المصابين بالرجفان الأذيني لا يشعرون بالقلق ولا يتخذون الإجراءات اللازمة، بسبب عدم إدراكهم لخطورة هذه الحالة على حياتهم.

وأضاف أن قلة فقط من المرضى يدركون أن اضطرابات نظم القلب ترتبط بما يقارب أربعة من كل عشر حالات وفاة ناجمة عن الجلطات الدماغية، ونحو ثلاثة من كل عشر حالات احتشاء عضلة القلب، نظرا لتأثيرها الكبير على القلب والدماغ.

وأشار كوكين الى أن اضطرابات نظم القلب تتسبب في أكثر من 300 ألف حالة وفاة سنويا في روسيا، مشيرا إلى أن نحو ثلث هذه الحالات تحدث بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاما.

وفي سياق متصل، حذرت أخصائية أمراض القلب الدكتورة فالنتينا غافريلياك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة القلب، موصية بتجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرا و4 مساء، وكذلك الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأكثر من 15 إلى 20 دقيقة خلال هذه الفترة.