"خطره محتمل".. كويكب ضخم يمر قرب الأرض السبت

شفق نيوز- متابعة

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية، بأن الكويكب (162882)، المعروف برمز 2001 FD58، سيمر قرب الأرض يوم السبت المقبل 14 فبراير/ شباط 2026 على مسافة آمنة تبلغ عدة ملايين كيلومترات.

وأوضح المختبر، أن قطر الكويكب يقارب كيلومتراً واحداً، إذ تتراوح تقديرات حجمه بين 0.5 و1 كيلومتر.

ويُصنّف هذا الجرم تلقائياً ضمن الأجسام القريبة من الأرض ذات الخطر المحتمل، وفق المعايير الفلكية، بسبب حجمه الكبير واقترابه من مدار كوكبنا ضمن نطاق 7.5 ملايين كيلومتر، ما يجعله الأضخم بين الأجسام التي اقتربت من الأرض خلال العام الماضي ضمن هذه المسافة.

ومع ذلك، أكد العلماء أن مروره لن يشكل أي تهديد فعلي، إذ تبلغ احتمالية اصطدامه بالأرض صفراً، بعد رصد مساره وتحليله بدقة ضمن برامج المراقبة الفضائية الدولية.

وأشار المختبر إلى أن كويكباً آخر يحمل الرمز 2017 SH33، ويقارب حجمه كيلومتراً واحداً، سيقترب من الأرض في 30 أبريل/ نيسان 2026، مع احتمال اصطدام مُهمل عملياً وفق الحسابات المدارية الحالية.