خطرها أكبر من العادية.. دراسة عربية: السجائر الالكترونية تحتوي مواداً ساماً ومواداً مسرطنة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على العديد من المواد السامة، والمواد الكيميائية المسرطنة، والنكهات المرتبطة بأمراض الرئة لدى استعمالها.

وتعمل السجائر الإلكترونية من خلال تبخير محلول يحتوي على النيكوتين ومواد أخرى، ولا تحتوي على أوراق التبغ كما هي الحال في السجائر العادية.

وتشمل هذه مادة النيكوتين، التي تُعد سامة وشديدة الإدمان ولها تأثير على عمل الجسم، إضافة إلى المواد الكيميائية التي تزيد من خطر التعرّض للإصابة بأمراض السرطان. كما تضم السجائر الإلكترونية المعادن الثقيلة والنكهات مثل ثنائي الاسيتيل التي من شأنها أن تصيب المدخن بأمراض الرئة.