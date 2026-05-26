أخطاء شائعة تجعل المكملات الغذائية "مضيعة للمال"

شفق نيوز- متابعة

حذر أطباء من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأفراد أثناء تناول المكملات الغذائية التي بعضها ما هي إلا مضيعة للمال، بينما تفقد المكملات الأخرى فائدتها إذا لم تستخدم بالطريقة الصحيحة.

وقالت أليسيا رونلت، وهي طبيبة غدد صماء معتمدة ومؤسسة مركز "إندو هيلث": "على سبيل المثال، قد يشعر شخص يعاني من انخفاض فيتامين B12 بتحسن كبير بعد بدء تناوله للمكملات، بينما قد لا يلاحظ شخص آخر لديه مستويات طبيعية من الفيتامين أي فائدة تذكر".

وينصح الخبراء بحسب موقع "فيري ويل هيلث"، باستشارة الطبيب لتحديد الأنواع المناسبة من المكملات الغذائية في حالة الحاجة إليها، وذلك لتجنب هدر الأموال.

وأوضحت رونلت: "يميل الناس إلى إنفاق الكثير من المال على مكملات رائجة تدّعي تحسين الأيض أو إزالة السموم رغم افتقارها إلى أدلة علمية قوية".

وأضافت: "في كثير من الحالات تكون الحملات التسويقية أقوى من البيانات العلمية الحقيقية، لذلك يجب الحذر عند اختيار المنتجات التي تنفق أموالك عليها".

وأفادت رونلت: "من المشكلات الشائعة تناول المكملات بطريقة تقلل من امتصاصها. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي تناول الحديد مع القهوة أو الكالسيوم لأن امتصاصه ينخفض بشكل كبير، كما أن فيتامين D من الفيتامينات الذائبة في الدهون، لذا يُمتص بشكل أفضل عند تناوله مع وجبة تحتوي على الدهون".

كما ينصح بتجنب المكملات التي تحمل عبارة خلطات خاصة لأنها غالباً ما تكون غير فعالة وغير آمنة.

وذكرت تايلر ماري كايلز، أستاذة مساعدة في ممارسة الصيدلة بجامعة تكساس في أوستن: "الشفافية في الملصقات أمر ضروري حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ قرارات آمنة ومدروسة بشأن قيمة المنتج".

وتابعت كايلز: "العديد من المكملات تحتاج إلى وقت واستعمال منتظم حتى تحقق النتيجة المطلوبة".

وأضافت: "بشكل عام، لا تتناول المكملات فقط عند الحاجة أو تتوقع نتائج فورية. فالاستمرار عليها لعدة أسابيع يساعد فعلاً في معرفة ما إذا كانت تحدث فرقاً".

ولا تستحق العديد من المنتجات المشهورة على الإنترنت ثمنها، كما أن بعضها قد يسبب مضاعفات خطيرة خاصة إذا تناولها أشخاص مصابون بحالات صحية مزمنة.

وقالت كايلز: "كثير من الناس يتأثرون بأشخاص يثقون بهم على وسائل التواصل الاجتماعي يشاركون تجاربهم الشخصية مع المكملات".

وأكدت: "من المهم جداً إدراك أن هؤلاء الأشخاص قد تكون لديهم علاقات إعلانية أو تجارية مع المنتجات التي يروجون لها".

وأردفت رونلت: "لا يمكنك تعويض نمط حياة غير صحي بالمكملات".

وزادت: "قبل إنفاق 100 دولار على المكملات ينبغي التركيز أولاً على نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام وإدارة التوتر والحفاظ على التوازن والحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس والنوم الكافي".