أخصائية جلدية توضح أعراض حساسية الشمس وسبل الوقاية منها

شفق نيوز - متابعة

قدمت أخصائية الأمراض الجلدية، الدكتورة يليزابيتا شوخمان، مجموعة من الإرشادات والتحذيرات الطبية المتعلقة بـ"حساسية الشمس" وكيفية التعامل مع أشكال الطفح الجلدي المصاحبة لها.

وأوضحت شوخمان أن أكثر أنواع التهاب الجلد الضوئي شيوعاً يظهر عادة خلال فصل الربيع، مشيرة إلى أن الجلد يتكيف تدريجياً مع التعرض المنتظم لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى تراجع الأعراض بمرور الوقت.

ومن جانب آخر، حذرت الأخصائية من أن بعض التفاعلات الجلدية الحادة قد لا تنتج عن أشعة الشمس مفرَدها، بل تحفزها عوامل أخرى مثل استخدام بعض الأدوية، أو مستحضرات التجميل، أو ملامسة عصارة بعض النباتات، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بحروق جلدية شديدة.

وأضافت أن هناك حالة أقل شيوعاً تُعرف بـ"الشرى الشمسي"، تظهر أعراضها خلال دقائق معدودة من التعرض للضوء، وتتمثل في بقع حمراء تشبه الطفح الناجم عن ملامسة "نبات القراص"، وتكون مصحوبة بحكة شديدة، مؤكدة أن هذه الحالة تستدعي تقييماً طبياً عاجلاً.

ونصحت الطبيبة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس عند ظهور هذه الأعراض، واستخدام مضادات الهيستامين لتخفيف الحكة أو الاحمرار الشديد، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند انتشار الطفح الجلدي أو ظهوره للمرة الأولى، مشددة في الوقت ذاته على الأهمية البالغة للاستخدام المنتظم لواقي الشمس للوقاية من هذه التفاعلات.