أخصائية تحدد أسباب رعشة اليدين

شفق نيوز/ رأت أخصائية طب الأعصاب، الدكتورة ناتاليا شيندريايفا، أن رعشة اليدين يمكن أن تكون بسبب التوتر العاطفي والإجهاد، وكذلك في حالة وجود مشكلات في الغدة الدرقية.

وأشارت الطبيبة، إلى أن رعشة اليدين يمكن أن تكون رد فعل طبيعي للجسم، تزول بعد استرخاء الشخص أو أخذ قسط من الراحة، ولكن يمكن أن تشير رعشة اليدين إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأضافت: "السبب الآخر لرعشة اليدين هو وجود خلل في الأجزاء الاستراتيجية من الدماغ: الجهاز الدهليزي والمخيخ، وفي مثل هذه الحالات، تكون الرعشة واضحة وواسعة النطاق ومميزة".

ولفتت إلى أن "رعشة المخيخ غير قابلة للعلاج ولكن يجب معالجة المريض من قبل طبيب مختص باستخدام بالكلونازيبام أو البريميدون لتحسين حالته، كما قد تكون رعشة اليدين ناجمة عن مشكلات في الغدة الدرقية".

ومن جانبها قالت الدكتورة أوكسانا بانوفا أخصائية الغدد الصماء إن الشعور بالجوع والإثارة المفرطة ونوبات الهلع وتسارع ضربات القلب ورعشة اليد قد تكون ناجمة عن انخفاض حاد في مستوى الغلوكوز في الجسم.