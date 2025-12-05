آخر صيحات التواصل الاجتماعي: أكل الجزر ليلاً يساعد على النوم

شفق نيوز- متابعة

تصدرت صيحة أكل 7 حبات من الجزر الصغير قبل النوم لتحسين مدته وجودته مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خبراء أكدوا أن لا توجد أي علاقة مباشرة بين الجزر والنوم.

وأدت الرغبة في الحصول على المزيد من النوم العديد من الأشخاص إلى ابتكار حلول سريعة، مثل شرب كوب من الحليب الدافئ، أو تناول الجزر الصغير قبل النوم، وفقا لما ذكره موقع "فيري ويل هيلث".

ويدعي بعض مروجي هذه الصيحة أن العناصر الغذائية للجزر تحسن النوم، إذ يحتوي الجزر على مركبات نباتية مضادة للأكسدة يحولها الجسم إلى الفيتامين "آي" الذي يساعد على تخفيف اضطرابات النوم.

وقالت خبيرة التغذية، ديبي بيتيبان، إنه لا توجد أي دراسات علمية تظهر أن تناول 7 حبات من الجزر قبل النوم يمكن أن يساعد على الاسترخاء والحصول على قسط كاف من النوم.

وأوضحت الخبيرة، أن "تناول 7 حبات من الجزر لن يطلق استجابة فسيولوجية سريعة عند الذهاب للفراش".

ولكن إضافة الجزر إلى نظام غذائي متوازن قد يحسن جودة النوم بشكل غير مباشر، وفقا الأخصائية.

إذ كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضراوات خلال اليوم يكون نومهم أفضل خلال الليل.

وأضافت بيتيبان أنه إذا "كان الناس يريدون النوم الأفضل فهناك أدلة قوية على أن بناء أنماط غذائية صحية أحسن من الاعتماد على طعام واحد".

وأكدت بيتيبان أن "استهلاك المركبات النباتية التي يوفرها الجزر لن يحسن النوم".

وأوضحت أن "تصحيح النقص الغذائي يمكن أن يدعم الوظائف البيولوجية الطبيعية، ولكن لا يعني أن تناول المزيد من الجزر سيؤدي إلى نوم أفضل".

ومن جهته، أوضح توماس مايكل كلينيكي، مدير معهد طب النوم في مستشفى نورثويل بجامعة جزيرة ستاتن، أن الجزر لا يعمل كمهدئ طبيعي.

وأضاف: "للأسف لا توجد أي وثيقة تثبت علاقة سببية تؤكد أن حمية معينة يمكن أن تحسن جودة النوم بشكل كبير، وبشكل عام أسلوب الحياة الصحية مع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية واتباع قواعد نظافة النوم هو أفضل وصفة لجودة نوم أحسن".

يمكن أن يؤثر الطعام الذي يؤكل قبل النوم على جودة النوم، فتناول وجبة ثقيلة يمكن أن يسبب اضطرابات، فيما أن تناول وجبة خفيفة في المساء قبل ساعات من النوم لن يؤثر سلبا.