آخر سنت أميركي يحقق ملايين الدولارات لهواة جمع العملات

شفق نيوز- متابعة

لمن كان يعتقد أن السنت الأميركي فقد قيمته، أثبت بعض هواة جمع العملات العكس تماماً، إذ دفعوا ملايين الدولارات مقابل آخر عملات السنت التي تم تداولها في الولايات المتحدة قبل أن تنهي الحكومة إنتاج هذه الفئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وباعت دار سك العملة الاميركية 232 مجموعة من ثلاث عملات سنت بمبلغ ضخم بلغ 16.76 مليون دولار في مزاد أُقيم يوم الخميس الماضي واستضافته دار "ستاكس باورز جاليريز".

أما المجموعة رقم 232، التي تضم آخر ثلاث عملات من فئة السنت جرى سكها على الإطلاق، فبيعت مقابل 800 ألف دولار، وحصل المشتري معها على القوالب الثلاثة التي استُخدمت في سك عملات لينكولن تلك.

وقال جون كرالييفيتش، مدير قسم العملات الاميركية التاريخية في "ستاكس باورز"، إن هذا النوع من المزادات "لا يعرف فيه السعر الحقيقي للقطع إلا عندما يبدأ الأشخاص بالمزايدة عليها"، مضيفاً: "حضرت مزادات عملات لمدة 40 عاماً، ويمكنني القول إنني لم أر شيئاً كهذا من قبل، لأنه ببساطة لم يحدث من قبل".

من جهته، قال رئيس "ستاكس باورز" براين كيندريلا: "لقد أسرت هذه العملات خيال الجمهور كما لم تفعل سوى قلة من العملات النادرة التي تعاملنا معها".

يذكر أن العملة من فئة السنت طرحت لأول مرة عام 1793، وكان بالإمكان شراء بسكويت أو قطعة حلوى واحدة بها. واليوم، معظم هذه العملات مخزنة في برطمانات أو أدراج مهملة، لكنها قد تمثل قطعاً تاريخية ثمينة لهواة جمع العملات.