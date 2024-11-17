خديجة عمر.. أول محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

شفق نيوز/ شهدت مسابقة ملكة جمال الكون، التي أعلن عن نتائجها بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حدثا فريدا بمشاركة فتاة مسلمة من الصومال تدعى خديجة عمر، قالت وسائل إعلام إنها أول مشاركة تظهر بالحجاب في المسابقة.

وتبلغ خديجة من العمر 23 عاما، وكانت قد وُلدت في مخيم للاجئين في كينيا، قبل أن تهاجر رفقة عائلتها إلى كندا في عام 2010.

وفي عام 2022، ورد اسم خديجة في قائمة أفضل 13 امرأة في مسابقة ملكة جمال العالم، وقد ترشحت للقب ملكة جمال الكون هذا العام بعدما ظفرت بلقب ملكة جمال الصومال.

واعتبرت في منشور على حسابها بإنستغرام أن مشاركتها رسالة قائلة "بالنسبة لي، كوني ملكة جمال الكون الصومالية لعام 2024 هو أكثر من مجرد لقب، إنه منصة للدعوة لقضايا اجتماعية هامة. أريد أن أمثل النساء اللواتي قيل لهن إنهن لا ينتمين إلى هنا، وأريد أن أظهر أن الجمال يأتي بأشكال عديدة".

وتوجت الدنماركية فيكتوريا كيار ثييلفيغ بلقب ملكة جمال الكون 2024، متفوقة على 124 مرشحة أخرى من بلدان عدة.

وتبلغ ثييلفيغ 21 عاما، وهي ناشطة في حماية الحيوانات وتعمل في مجال بيع الألماس، وصارت بفوزها أول دنماركية تحصل على لقب ملكة جمال الكون.

وتقدمت الدنماركية على شيدما أديتشينا من نيجيريا، وماريا فيرناندا بيلتران من المكسيك، وسوتشاتا تشوانغسري من تايلاند، وإيلينا ماركيز من فنزويلا.