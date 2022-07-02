خدمة مدفوعة وميزات جديدة في "سناب شات"

شفق نيوز/ أعلن القائمون على تطبيق Snapchat أن مستخدمي التطبيق سيحصلون على خدمات مدفوعة جديدة ستوفر لهم المزيد من الميزات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة+Snapchat الجديدة ستطرح للمستخدمين ضمن اشتراك شهري تبلغ قيمته 3.99 دولارات، وستتوفر حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وتوفر الخدمة عدة ميزات للمستخدمين منها ميزات لتغيير نمط أيقونة التطبيق في أجهزتهم، كما توفر للمستخدم إمكانية معرفة من قام بإعادة مشاهدة القصص أكثر من مرّة.

ويمكن لمستخدم Snapchat مع الإشتراك الجديد أن يقوم بتثبيت أحد أصدقائه في أعلى سجل الدردشات ليسهّل إمكانية التواصل معه، كما سيوفر له الاشتراك إمكانية الوصل بشكل مبكرة للميزات الجديدة التي ستطرح عبر التطبيق مستقبلا.

ولم يوفر Snapchat للمستخدمين مع الاشترك الجديد إمكانية حظر الإعلانات كما هو الأمر مع بعض الاشتراكات المدفوعة من تطبيقات التواصل الاجتماعية الأخرى.