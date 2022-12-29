خبير معلومات: خروق خطيرة في تطبيقين مشهورين تسمح بـ"التجسس والتسلل"

شفق نيوز / أعلن فاليري ستيبانوف، رئيس مركز(T1) لأمن المعلومات، أن هناك خروقاً دقيقة في الاستخدام الآمن لتطبيقي (Telegram)، و (Whatsapp)، تسمح بالتسلل والتجسس ويكون فيها المستخدم عرضة للخطر.

وقال الخبير في مقابلة مع وكالة (prime) الروسية للأنباء، إلى أنه توجد في شبكة Telegram وظيفة "التجسس" بحثاً عن أشخاص مقربين.

وأضاف الخبير "يتمكن المحتالون باستخدام هذه الوظيفة من كتابة نص كامل، من شأنه تتبع حركات الشخص المعني بدقة"، مبينا ان "الطريقة الوحيدة لتجنب هذا التعقب هي عدم استخدام هذه الوظيفة في جهازك المحمول".

وأشار الخبير، إلى أنه سنويا تكتشف في WhatsApp نقاط ضعف عديدة، تسمح بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي، بجمع كمية هائلة من المعلومات، عن عمليات الشراء والمدفوعات ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وغيرها من الأمور الشخصية. وبالتالي يمكن للمتسلل بهذه الطريقة تهديد الشخص المعني بنشر هذه المعلومات إذا لم ينفذ ما يطلب منه.

وينصح الخبير بعدم الرد على رسائل ودعوات للمحادثة من جهات مجهولة، لأن المتسللين يستخدمون هذه الطريقة، للحصول على المعلومات الشخصية والمصرفية وغيرها وتحقيق مبتغاهم.