خبير روسي يحدد فترة انتعاش الرئتين بعد تدخين السجائر الإلكترونية والأيكوس

شفق نيوز/ أعلن أخصائي الأمراض الصدرية الروسي، فيتشسلاف سفيتلاكوف، يوم الثلاثاء، أن استعادة الرئتين لحالتهما الطبيعية بعد تدخين السجائر الإلكترونية والأيكوس (IQOS) يستغرق سنة وأكثر.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، عن سفيتلاكوف، قوله إن النتائج التي حصل عليها الباحثون من دراستهم لتأثير السجائر الإلكترونية التي تستخدم مرة واحدة في الجسم، تشير إلى أنه يمكن معادلة عواقبها السلبية بعواقب تدخين السجائر التقليدية.

ولم يتضح تماما ما تأثير الغليسرين والبروبيلين في الرئتين، ولكن بالتأكيد تأثيرهما سلبي.

وأوضح "على الأرجح، سيستغرق تعافي الرئتين بعد الإقلاع عن تدخين السجائر الإلكترونية نفس الوقت المطلوب بعد الإقلاع عن السجائر العادية- من عدة أشهر إلى سنة وأحيانا أكثر. ولكن هذا فقط إذا لم يسبب استنشاق أبخرة الجليسرين والبروبيلين جليكول أي ضرر لا يمكن إصلاحه".

وأشار إلى أن السجائر الإلكترونية التي تستخدم مرة واحدة لم تعد منتشرة في الوقت الحاضر عمليا، حيث حلت محلها السجائر الإلكترونية وسجائر أيكوس.

وبين سفيتلاكوف "تعتبر أيكوس وغيرها أقل ضررا من السجائر التقليدية لأن درجة الحرارة فيها أقل من 350 مئوية. ولكن نتائج الدراسات أظهرت أن عواقب تأثيرها السلبي تبقى قائمة. لذلك فإن استعادة وظائف الرئتين والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية يستغرق نفس الفترة أي حتى سنة وأكثر".