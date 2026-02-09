خبير روسي: دماغ الإنسان لا يشيخ

شفق نيوز- موسكو

أفاد دكتور العلوم الطبية ورئيس قسم الفسيولوجيا الطبيعية في جامعة سيتشينوف، أليكسي أومريوخين، بأن دماغ الإنسان لايتحلل ولا يشيخ طوال الحياة، بينما قد يتوقف تطور المهارات في أعمار مختلفة لدى أشخاص مختلفين.

وقال أومريوخين: "يعمل الدماغ طوال حياة الإنسان، نعم، تجري العمليات بشكل مختلف في أوقات مختلفة، بما في ذلك الذاكرة والانتباه، لكنه لا يشيخ. ويظل الدماغ نشطا لدى بعض الأشخاص حتى عمر 80-90 سنة، ويعمل بشكل جيد، بينما لدى آخرين قد يتوقف استيعاب مهارات جديدة حتى في عمر 20 سنة، حيث ينتقل تطور العمليات إلى خط أفقي بدون إثراء تقدمي".

وأوضح الخبير أن "دماغ الطفل والمراهق يبلغ ذروة تطوره، حيث يكون قادرا على استيعاب كميات كبيرة من المعلومات، ثم يستمر إثراء القدرات في عمر 20-30 سنة، ومع ذلك، يمكن تحديد فترات يحدث فيها تمايز للمهارات، وقد أظهرت الدراسات أن العمليات النوعية تستمر حتى عمر 28-30 سنة".

وأشار قائلا: "أنا لا أقول إن الدماغ يبدأ بالشيخوخة بعد ذلك مباشرة".

وأضاف أومريوخين أن "هناك تأثيرا لجنس الإنسان على تطور القدرات المعرفية، حيث تتغير بعض العمليات الكمية الدورية في الدماغ نتيجة الاختلافات الهرمونية".

وقال: "هناك حقيقة تفيد بأن الدماغ يعمل بشكل مختلف لدى الرجال والنساء، وخاصة لدى النساء، يرتبط ذلك بمادة تسمى البروجسترون، التي تظهر بعد الإباضة من الجسم الأصفر، وتؤثر في الانتباه، وتحسن الوظائف المعرفية، وتسرّع عمليات التنسيق".