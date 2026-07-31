خبير تغذية: كوب واحد من الشاي قد يسهم في تحسين جودة النوم

شفق نيوز- متابعة

أكد خبير التغذية الدكتور تيم بوند في دراسة حديثة، أن شرب كوب واحد من الشاي قد يسهم في تحسين جودة النوم والحد من القلق والتوتر، وهما من أبرز العوامل المرتبطة باضطرابات النوم.

وقال بوند، بحسب ما نقله موقع "ميرور"، إن بعض المشروبات قد يكون لها تأثير إيجابي على جودة النوم، منها الشاي، موضحًا أن الفائدة لا تقتصر شاي البابونج المعروف، بل تشمل الشاي الأسود والأخضر.

وأضاف بوند أن تناول الشاي بانتظام، سواء كان بالحليب أو دونه، يساعد على تخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسة لمشكلات النوم.

وأكد بوند أن هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم الآليات الدقيقة لتأثير الشاي على النوم، مبيناً أن كوب الشاي الأسود يحتوي على نحو 40 ملغ فقط من الكافيين، وهو أقل بكثير مقارنة بالمشروبات الأخرى.

وأوضح بوند أن شاي البابونج والخزامى لهما تأثير مهدئ يساعد على تحسين جودة النوم، فقد أظهرت دراسة أن شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم يحسن جودة النوم بشكل ملحوظ.

وأكد تقرير صادر عن لجنة استشارات الشاي بعنوان "النوم والتوتر والقلق والشاي: المشروبات الجيدة!" أن أنواعا مختلفة من الشاي، بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر، تعزز النوم.

ووجدت إحدى الدراسات أن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا لمدة 3 أسابيع يساعد على تحسين مدة وجودة النوم.

وأظهرت دراسات أخرى أن الشاي الأسود، الذي يحتوي على مركب حمض غاما أمينوبوتيريك "GABA"، يزيد من فترة النوم، فيما يسهم مركب "L-theanine"، الموجود في الشاي الأسود، يساعد في تقليل الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم.