خبير: الأنظمة الفضائية ستكون محورية في قيادة المسيّرات مستقبلا

شفق نيوز/ قال مدير عام شركة "منصة المبادرة التكنولوجية الوطنية"، في روسيا دميتري يسكوف، يوم الإثنين، إن المكوّن الفضائي سيصبح مفتاحا لتشغيل أنظمة التحكم في مجموعات كبيرة للناقلات المسيّرة الأرضية.

وأضاف في كلمة ألقاها في منتدى " الانتقال الرقمي"، أن "جميع الخبراء يعترفون أن فكرة قيادة مثل هذه المجموعات بواسطة البنية التحتية الأرضية فقط لا مستقبل لها".

وأوضح بيسكوف قائلا:" عند إنشاء مجموعات كبيرة من الناقلات المسيّرة تصبح القيادة مسألة محورية لأنها تحدد مَن يصدر أوامر ومَن تمر عبره إشارات".

وتابع، " إننا نفهم ضرورة امتلاك مكوّن فضائي في تلك المنظومة، وإنه سيكون مكوّنا محوريا".

وأضاف أن المطورين الروس يعملون حاليا على تطوير آليات قيادة كهذه، بما في ذلك أنظمة الاتصال الفضائي.