خبيرة روسية تحذر من فيروس "حمى الفأر": يصنف كسلاح إرهاب بيولوجي

شفق نيوز/ حذرت خبيرة روسية في علم الفيروسات، يوم الاثنين، من فيروس "هانتا" الذي يصيب القوارض ويؤدي إلى مرض الحمى النزفية.

وبحسب وكالة "فيستي. رو" الروسية، فإن أحداً لم ينتبه حتى قبل خمس سنوات إلى الأخبار المتعلقة بالفيروسات، بيد أن جائحة "كوفيد-19" جعلت الجميع يتابعون باهتمام كل ما يتعلق بالفيروسات.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من وباء محتمل أخطر من جائحة "كوفيد-19"، فما هو الفيروس المسبب للوباء الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية؟.

وتقول رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية الروسية للتعليم المهني المستمر، الدكتورة يلينا مالينيكوفا "بالطبع بالإضافة إلى الفيروس التاجي المستجد هناك فيروسات خطيرة كثيرة على الأرض".

وبينت أن "أحد هذه الفيروسات يسمى فيروس (هانتا) المسبب لحمى الفأر، الذي بعض أنواعه تصيب الإنسان أيضا. وتنتقل فيروسات (هانتا) عن طريق القوارض وبصورة خاصة الفئران. ويسبب الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى".

وأشارت إلى أنه "عند الإطلاع على الأوبئة التي تسببها فيروسات هانتا، سنرى أنها اكثر انتشارا في الصين وروسيا. وتشير التقارير حاليا إلى ظهور نسخة جديدة من فيروس هانتا، يمكن أن تصيب الإنسان مباشرة، وهذا أمر خطير جدا".

ووفقا لمالينيكوفا، فإن "فيروس (هانتا) خطير جدا ولكن لا داعي للخوف منه، لأن عدد الإصابات المسجلة ليست كثيرة. وبالإضافة إلى ذلك هذا الفيروس مدرج رسميا في قائمة أسلحة الإرهاب البيولوجي".