خبيرة تنصح بنظام غذائي لإنقاص الوزن دون الحاجة للحمية

شفق نيوز/ أكدت خبيرة تغذية روسية، يوم الاحد، أن بإمكان الإنسان إنقاص وزنه من دون الحاجة إلى تقليل وجباتها اليومية أو كمياتها، بي يكفي الابتعاد عن بعض الأطعمة لتجنب السمنة.

وقال الخبيرة مارينا ماكيشا، إنه إذا قلل الشخص السعرات الحرارية اليومية التي يحصل عليها بمقدار 500 سعرة حرارية في اليوم، فإنه خلال أسبوع سيفقد 500-1000 غرام.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب استبعاد المواد التالية من النظام الغذائي اليومي، كالمعجنات التي تؤكد الخبيرة على أنه "ممكن تناول كمية بسيطة من خبز الحبوب الكاملة. ولكن جميع المعجنات الأخرى المصنوعة من الدقيق الأبيض الممتاز، يجب استبعادها، لأنها سعرات حرارية لا تفيد الجسم بشيء. صحيح هي طاقة سريعة، ولكن إذا لم يحرقها الشخص، فسوف تتراكم على شكل دهون".

وتضيف "مؤشر نسبة السكر في الدم لجميع المعجنات مرتفع، لذلك هي تسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم".

وكذلك المواد الغذائية المالحة، فقد أثبت العلماء أن الملح يحفز الشهية. لذلك يتناول الأشخاص الذين يحبون الأطعمة المالحة عادة كمية أكبر من الطعام.

وأيضا الحلويات حيث تشير الخبيرة، إلى أن "دماغ الإنسان يتفاعل بإيجابية مع المذاق الحلو. وهذا يسبب الشعور بالبهجة والسرور، ما يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناولها".

ووفقا لها، الادمان على الحلويات، له علاقة وطيدة بعاداتنا.

وتقول الخبيرة "هناك الكثير من الطقوس الاجتماعية المرتبطة باستخدام الحلويات- فمثلا في أعياد الميلاد يقدم الكعك، وفي حفلات الزواج يقدم الكعك والقهوة والحلويات. وعند زيارة الأصدقاء نقدم عادة علبة حلوى أو شوكولاتة".