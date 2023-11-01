خبيرة تغذية تتحدث عن العشاء الأكثر خطورة

شفق نيوز / توصلت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، إلى أن أخطر عشاء من حيث زيادة الوزن هو البطاطس المقلية مع اللحم.

وأشارت الطبيبة، إلى أن "أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن هي الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح وخاصة البطاطس المقلية واللحم المقلي أو المشوي".

وأضافت أن "هذه بعض وجبات العشاء الأكثر خطورة، لأنها تحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية، والكثير من الدهون والكربوهيدرات البسيطة، التي تتحول إلى كتلة دهنية في الجسم ويتم تخزينها احتياطيا لسنوات عديدة في منطقة الخصر".

وقالت الخبيرة الروسية، إن تناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية السهلة الهضم في المساء لا يوفر الفرصة لحرق هذه السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هرمونات "حرق الدهون" ليلا ويحفز إفراز الإنسولين الذي يسبب تكوين الدهون الحشوية في الجسم.

ورأت الطبيبة، أن "إذا كان الشخص يهتم بوزنه، فلا ينبغي أن يتناول وجبة العشاء في وقت متأخر، بل عليه تناول وجبة العشاء على الأقل قبل 2-3 ساعات من موعد نومه، ويجب أن يكون العشاء خفيفا يحتوي على الخضار ولحم خالي من الدهن أو سمك، وكمية قليلة من الحبوب الكاملة".