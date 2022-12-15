خبيرة تغذية بريطانية تنصح بتناول الموز يومياً لحماية القلب وتشرح الأسباب

شفق نيوز/ نصحت خبير تغذية بريطانية، يوم الخميس، بتناول فاكهة الموز يومياً للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض من ضغط الدم.

ومن المعروف أن البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.

ومثل العديد من الحالات، يعد النظام الغذائي أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، وعلى وجه التحديد، فإن تناول الكثير من الملح هو السبب الرئيسي.

ولكن بالطريقة نفسها التي يمكن أن يتسبب بها النظام الغذائي في ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد أيضا في معالجته.

وقالت الخبيرة المسجلة لدى Nutrigums، شونا ويلكينسون "هناك العديد من جوانب نمط الحياة غير الصحية التي يمكن أن يكون لها تأثير على ضغط الدم مثل؛ شرب الكثير من الكحول أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين وزيادة الوزن والتدخين وعدم ممارسة الرياضة والإفراط في تناول الملح وقلة الفواكه والخضروات"، وفقاً لصحيفة "أكسبريس" البريطانية.

وأشارت إلى أن "هناك عدة طرق لخفض ضغط الدم المرتفع بدون دواء، على سبيل المثال تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B يساهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي".

وأوصت بتناول الموز كطريقة لخفض ضغط الدم.

وبينت ويلكينسون أن "الموز ليس مغذيا فحسب، ولكنه غني بالبوتاسيوم ومليء بالألياف - وهو أمر يقلل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. البوتاسيوم معدن رئيسي لخفض ضغط الدم ويساعد على موازنة كمية الصوديوم في الجسم. لن يمنحك الموز في اليوم دفعة من الطاقة فحسب، بل سيساعد أيضا في الحفاظ على وظائف القلب الطبيعية. ويساعد البوتاسيوم أيضا جسمك على الحفاظ على المستويات الطبيعية للسوائل داخل خلايانا ويساعد في تقلصات العضلات والقلب، ما يحافظ على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء الحيوية".

وأيد ذلك دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية هذا العام.

وكجزء من البحث، حلل الفريق بيانات أكثر من 24 ألف شخص. وأكمل المشاركون استبيانا حول عادات نمط حياتهم ثم تم قياس ضغط الدم لديهم، وتم جمع عينة بول.

وتم استخدام الصوديوم والبوتاسيوم في البول لتقدير المدخول الغذائي.

ووجد أنه بين النساء كان هناك صلة بين استهلاك البوتاسيوم وضغط الدم لدى النساء - فمع ارتفاع تناول البوتاسيوم، انخفض ضغط الدم، ومع ذلك، لم يتم إجراء هذا الارتباط بين الرجال.

وقالت الدراسة: "تشير البيانات إلى أن النساء اللائي يتناولن كميات كبيرة من الصوديوم على وجه الخصوص يستفدن أكثر من تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم فيما يتعلق بضغط الدم الانقباضي".

ويُقاس ضغط الدم برقمين: الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) والضغط الانبساطي (أقل). والضغط الانقباضي هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم حول جسمك والضغط الانبساطي هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.