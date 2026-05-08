خبراء يحذرون: الصلصات والحلويات متعادلتان بنسبة السكر

شفق نيوز- موسكو

تشير خبيرة تغذية، إلى أن الناس يعتقدون أن شرائح اللحم الدهنية أو البطاطس المقلية هي العدو الرئيسي للرشاقة.

ولكن خبراء التغذية يحذرون من أن الخطر الحقيقي يكمن في الصلصات، التي لا تضيف سعرات حرارية فقط، بل تخل بنظام الشبع. كما أن الدهون والسكريات الموجودة في الصلصات الشائعة تعطل مستقبلات الشبع لدى الإنسان.

وتقول الدكتورة أولغا بانوفا: "لا يتلقى الدماغ إشارة التوقف، ما يسمح للشخص بتناول ضعفين أو ثلاثة أضعاف حجم حصته المعتادة. والصلصات الجاهزة خطيرة بشكل خاص. لأن المنتجون يستخدمون في صناعة المايونيز مثلا زيوتا نباتية رخيصة ومواد مثبتة، وغالبا ما يحتوي الكاتشب على نفس كمية السكر الموجودة في الحلوى".

وتضيف: "يمكن من وجهة نظر فرنسية، تناول أي شيء مع الصلصة، حتى لو كان الطبق فاسدا. ولكن في هذه الأيام، يأكل الشخص مع الصلصة أكثر، ليس لأنه جائع. وللعلم تحتوي سلطة الخضار (خيار وطماطم) على حوالي 50 سعرة حرارية، وعند إضافة ملعقة من المايونيز، سترتفع إلى 230 سعرة حرارية. وحتى عصير الليمون والزيت يضيفان لها 180 سعرة حرارية".

وتؤكد الخبيرة، أن المايونيز يحتوي على أعلى كمية من السعرات الحرارية من بين جميع الصلصات، يليه الكاتشب.

وتقول: "ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من ملعقة كبيرة من المايونيز، وبعدم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين من الكاتشب يوميا، لأن 100 غرام منها يحتوي على 12 غراما من السكر، بينما الكمية اليومية الموصى بها للبالغين هي 30 غراما فقط".