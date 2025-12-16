خبراء صحة يحذرون من "ترند" إضافة الملح إلى القهوة

شفق نيوز- متابعة

حذر خبراء في الصحة من "ترند" إضافة الملح إلى القهوة، قائلين إن ذلك قد يشكل "خطرا صحيا كبيرا".

وتروج بعض الاتجاهات الحديثة لفكرة أن "الملح يجعل القهوة أحلى، وأن استخدامه وسيلة لتقليل استهلاك السكر"، لكن الخبراء يشيرون إلى أن "هذه الممارسة لا تستند إلى دليل علمي".

وقالت الدكتورة إليانور براينت، عالمة النفس من جامعة برادفورد: "الملح يعزز النكهات، لا سيما من خلال تخفيف مرارة الكافيين، ما قد يجعل القهوة أحيانا أحلى مذاقا".

وأضافت: "قد يعتقد البعض أن استبدال السكر بالملح يساعد على تقليل الاستهلاك، إلا أن الإفراط في تناول الملح بهذه الطريقة قد يكون ضارا، خاصة لمن يشربون عدة أكواب يوميا".

وأوضحت براينت أن "طريقة تفضيل الناس للقهوة تتأثر بالعوامل الوراثية"، مشيرة إلى أن "الجينات السائدة والمتنحية المرتبطة بحاسة التذوق تحدد ميل الشخص إلى النكهات المرّة أو عدمه".

وأضافت: "يتعلم الكثير منا الاستمتاع بالنكهات المرّة، بينما يلجأ آخرون إلى تعديل القهوة بإضافة الملح لجعلها أكثر استساغة".

وينوّه خبراء الصحة إلى أن "الإفراط في تناول الملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر مرض القلب ومشاكل الكلى، وإذا تمت إضافة الملح بانتظام إلى عدة فناجين من القهوة يوميا فقد يساهم ذلك في تجاوز الحد اليومي الموصى به من الصوديوم".