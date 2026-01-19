خبراء روس يتوقعون عواصف مغناطيسية قوية تهدد أنظمة الاتصالات غداً

شفق نيوز- متابعة

يتوقع خبراء مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية حدوث عواصف مغناطيسية من الفئتين G3 وG4 يوم غد الثلاثاء.

ويشير خبراء المختبر، إلى أنه "في مساء يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير الجاري رصدوا أول توهج قوي للأشعة السينية على الشمس في عام 2026".

ووفقا لبيان المختبر، من المتوقع أن "يصل التوهج الشمسي إلى الأرض يوم الثلاثاء، ويسبب حدوث عاصفة مغناطيسية من فئة G3\G4 والحد الأدنى للمنطقة الشفقية يصل إلى 50 درجة".

ووفقا لجدول تقييم شدة العواصف المغناطيسية تعتبر فئة G3 قوية وG4 قوية جدا.

ويشير خبراء المختبر إلى أن "التوهج الشمس كان كبيرا جدا شمل كامل المنطقة المركزية للشمس حوالي نصف مليون كيلومتر، أي أكبر من قطر الأرض بحوالي 35 مرة".