خبراء أرصاد يحذرون من عواصف مغناطيسيّة

شفق نيوز/ أصدر خبراء الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، تحذيراً من عواصف مغناطيسية أرضية، قد تستمر حتى الاثنين، قائلين إن انفجار البلازما الناتج عن التوهج الشمسي يمكن أن يتداخل مع البث اللاسلكي على الأرض.

والعواصف المغناطيسية، عبارة عن اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، تستمر من ساعات لعدة أيام مع اختلاف شدتها.

وبينما أكد الخبراء، عدم وجود أية دواع للقلق من هذه الظاهرة، شددوا على أن ذلك يمكن أن يوفر أيضا مشاهدة رائعة للشفق القطبي.

ووفقا للتحذير الصادر، أمس الأول السبت، عن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بولدر، كولورادو، يمكن أن تؤدي العاصفة إلى قطع البث اللاسلكي عالي التردد، المعتمد في الطائرات التي تحاول الاتصال بأبراج المراقبة.

وقال جوناثان لاش، خبير الأرصاد الجوية في المركز، إن معظم الطائرات التجارية يمكنها استخدام البث عبر الأقمار الصناعية كاحتياط، وإن مشغلي الأقمار الصناعية قد يواجهون مشكلة في تتبع مركباتهم الفضائية.

وأضاف لاش: "بالنسبة لعامة الناس، إذا كانت لديك سماء صافية في الليل وكنت على خطوط عرض أعلى، فستكون هذه فرصة عظيمة لرؤية السماء تضيء" في إشارة إلى أضواء الشفق القطبي المذهلة، وخلال مثل هذه الأوقات، يمكن للعواصف المغناطيسية الأرضية من النوع الذي وصل الأحد أن تضرب الأرض عدة مرات في السنة".