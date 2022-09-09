سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خان المدلل.. انتيكات وتحف في قلب بغداد (صور)

Category: منوعـات

Date: 2022-09-09T09:39:22+0000
خان المدلل.. انتيكات وتحف في قلب بغداد (صور)

شفق نيوز/ هنا في قلب العاصمة بغداد، يتوسط سوق مختص ببيع المقتنيات والتحف القديمة والتراثية والنادرة، يدعى "خان المدلل" الواقع في ساحة الميدان.

وتتميز دكاكين ومحال خان المدلل الصغيرة، باحتوائها على أنتيكات عدة، حيث يقصدها مقتنو هذه السلع وهواة جمع الطوابع وغيرها.

وكالة شفق نيوز، تجولت في هذا السوق، الذي يعد أحد أقدم خانات بغداد، ويبلغ عمره 112 عاماً، وهو شاهد على العديد من الأحداث في العراق.

ووثقت عدسة الوكالة، مشاهد خان المدلل التي يرتادها جمع من المواطنين غالباً في كل يوم جمعة.

وخان المدلل، في الأساس فندق غنت على مسرحه "الهلال" الراحلة أم كلثوم، عندما زارت بغداد عام 1932، كما غنى فيه كبار الفنانين العراقيين والعرب، وما زال يحتفظ بنسخ لصور من تلك الحفلات.

related

اليسا تغرد بعد حفلة بغداد بهاشتاك #عيب

Date: 2021-10-24 09:15:08
اليسا تغرد بعد حفلة بغداد بهاشتاك #عيب

"اللي ما بيحب النسوان" يحيي حفلاً في بغداد

Date: 2021-11-24 15:17:18
"اللي ما بيحب النسوان" يحيي حفلاً في بغداد

في السليمانية.. القبض على متهم قتل شخصاً وسط بغداد

Date: 2019-06-18 22:45:02
في السليمانية.. القبض على متهم قتل شخصاً وسط بغداد

صور.. تدشين أعرق شوارع بغداد بعد ترميمه

Date: 2021-12-25 17:20:55
صور.. تدشين أعرق شوارع بغداد بعد ترميمه

انخفاض بعدد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال شهر تموز

Date: 2019-07-31 20:49:35
انخفاض بعدد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال شهر تموز

قشلة بغداد تطلق فعاليات ثقافية بليالي رمضان

Date: 2022-04-06 14:16:30
قشلة بغداد تطلق فعاليات ثقافية بليالي رمضان

بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا

Date: 2020-05-14 14:51:23
بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا

اليونسكو يدرج تقاليد عربية بقائمة التراث الثقافي

Date: 2020-12-17 11:30:39
اليونسكو يدرج تقاليد عربية بقائمة التراث الثقافي