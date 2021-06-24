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خانقة وشديدة الحر.. ماذا سيحصل في العراق الأسبوع المقبل؟

Category: منوعـات

Date: 2021-06-24T05:47:25+0000
خانقة وشديدة الحر.. ماذا سيحصل في العراق الأسبوع المقبل؟

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، تعرض العراق لأول موجة شديدة الحر بسبب مرتفع جوي.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن التوقعات تشير إلى تأثر مدن البلاد تدريجياً من يوم السبت المقبل بأول موجة حارة تعتبر شديدة وساخنة بسبب تنامي مرتفع جوي حار من شمال أفريقيا تؤدي إلى سكون الرياح وغالباً خفيفة جنوبية غربية حارة.

وبين، أن الموجة تتعمق الأحد وتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع المقبل وتستمر لغاية الخميس القادم"، لافتا إلى أنها "ستشعرنا بأجواء حارة نسبياً وخانقة مسببة درجة حرارة خمسينية في أغلب مدن الجنوب، قد تلامس أحياناً 49 في العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط، ونحو 45 درجة في الموصل ومدن المناطق الشمالية أول أقل بقليل".

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