خامنئي: إيران لن تتراجع عن موقفها تجاه إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الخميس، أن إيران ماضية في مواقفها تجاه إسرائيل ولن تتراجع عنها، مشدداً على أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" هو من أنشأ إسرائيل لتكون قاعدة عسكرية في المنطقة.

وقال خامنئي في رسالة بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني، إن "نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية باسم إسرائيل"، مؤكداً أن إيران ستواصل نهجها ولن تتراجع عن موقفها تجاهها.

وأضاف أن "العدو كان يهدف إلى كسر صمود الشعب الإيراني وإحداث شرخ داخل المجتمع الإيراني"، معتبراً أن محاولات زرع الخلاف والانقسام الداخلي لم تحقق أهدافها.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني "يفتخر اليوم بانتمائه إلى جبهة المقاومة"، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالنهج الذي أرساه الخميني واستمر في عهد القيادة الحالية للجمهورية الإسلامية.

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وتبادلاً للاتهامات بين إيران وإسرائيل على خلفية الحرب الأخيرة بين الطرفين التي توقفت مؤقتا بناء على اتفاق على وقف إطلاق النار بمبادرة باكستانية.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.