خال صبحي عطري يحسم الجدل حول وفاته

شفق نيوز/ حسم خال الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري، الجدل حول سبب وفاته، مؤكداً أن الأخير فارق الحياة نتيجة ذبحة صدرية.

وكتب سمير أسعد، خال عطري، عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية. السلام لروحك الجميلة".

وكان موقع "إي تي بالعربي"، الذي شكّل آخر محطات عطري المهنية، قد نعى الإعلامي الراحل مساء الأربعاء، قائلاً: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري".

وأضاف الموقع: "نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

وبرز اسم صبحي عطري في تقديم البرامج الفنية والمنوعة، وشكّل خبر وفاته صدمة حقيقية في الأوساط الإعلامية والفنية.

وكان عطري قد أجرى العديد من المقابلات مع نجوم عرب وعالميين، كما شارك في تقديم فعاليات كبرى مثل "جوائز جوي" و"مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

وصدر له في عام 2017 كتاب بعنوان "سفينة روح".