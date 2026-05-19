خاص.. وزير الاتصالات العراقي: نعمل على إطلاق الرخصة الرابعة وسنحوّل التحديات لفرص

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواجه جملة من التحديات، مشيراً إلى إمكانية تحويلها إلى فرص ومكاسب تسهم في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في العراق.

وقال سند، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحديات في وزارة الاتصالات، ويمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص ومكسب للوزارة"، مبيناً أن "العمل سيكون ضمن بيئة إيجابية لإنجاح خطط الوزارة من خلال الاعتماد على القطاع الخاص وتطوير قطاع التكنولوجيا".

وأضاف أن "الوزارة تعمل، منذ تسلم مهامها، على تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها أن تكون وزارة الاتصالات وزارة مهمة وذات قيمة من حيث الإيرادات المالية، إلى جانب تطوير سرعة استخدام الإنترنت وإطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال.

وتم التصويت داخل مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي، على مصطفى سند بالأغلبية المطلقة لتولي منصب وزير الاتصالات ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة علي الزيدي.