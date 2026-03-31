خاص.. سحر عباس جميل توضح ملابسات توقف "النهرين": تفاجأت بالقرار

شفق نيوز ـ بغداد

قالت الإعلامية ومقدمة البرامج العراقية سحر عباس جميل، يوم الثلاثاء، إنها لم تغادر قناة النهرين بمحض إرادتها، بل فوجئت بقرار إغلاق القناة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إنهاء عمل جميع موظفيها وكوادرها.

وكانت جميل قد نشرت عبر صفحتها في فيسبوك تدوينة قالت فيها "ودعنا قناة النهرين، ولكن هل تنتهي الحكاية هنا؟" ما أثار موجة تساؤلات واسعة بشأن خلفيات ما جرى في القناة المملوكة للسياسي جمال الكربولي.

وأضافت جميل، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن برنامج "القرار لكم" الذي كانت تقدمه على شاشة القناة كان يسير بصورة طبيعية وحقق حضوراً جيداً، قبل أن تتفاجأ عند ختام إحدى الحلقات بقرار إيقاف بث القناة وتسريح العاملين فيها، من دون مؤشرات مسبقة على هذا التطور.

وتُعد سحر عباس جميل، من أبرز الإعلاميات العراقيات، وهي ابنة المطرب والملحن عباس جميل.