خاص بالساعات الذكية.. تفاصيل نسخة واتساب الجديدة

شفق نيوز / أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، مؤخرا عن إطلاق نسخة من تطبيق "واتساب" خاصة بالساعات الذكية دون الحاجة إلى أن تكون مرتبطة بالهوات.

ووفقا لما ذكر موقع "techcrunch" المتخصص بأخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات، سوف تكون النسخة متاحة للساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أو إس".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن النسخة الجديدة سوف تكون تجريبية لعدة أشهر، قبل طرحها لاحقا بصورة دائمة.

وسوف يتمكن مرتدي الساعات العاملة بنظام "وير أو إس 3"، من إجراء المحادثات والرد على رسائل النصية والصوتية، إضافة إلى استخدام الرموز التعبيرية، وتلقي مكالمات اتصالات التطبيق من خلال الساعة نفسها.

كما سوف يوفر تطبيق واتساب للساعات الذكية خاصية الردود السريعة على الرسائل، وذلك من دون أن يكون الهاتف الذكي قريبا من الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن ساعات آبل الذكية العامة بنظام "واتش أو أس" لا تحتوي حاليا على تطبيق واتساب مستقل، ما يعني أن مستخدميها يحصلون على خاصيات محدودة، إذ لا يوجد أي خيار لإرسال رسائل أو إجراء مكالمات عبر التطبيق من خلال الساعة الذكية.

ومع ذلك، يستطيع مستخدمو ساعات آبل الذكية مشاهدة الرسائل الواردة والرد عليها عبر شاشة الساعة من خلال تفعيل بعض الإعدادت في هاتف آيفون المرتبط بها.