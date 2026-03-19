خاصية جديدة.. واتساب بـ"إشراف أبوي" للأطفال

أعلنت شركة ميتا عن تحديث جديد يتيح للأطفال دون سن 13 عامًا استخدام تطبيق واتساب، وذلك من خلال حسابات خاضعة لإدارة وإشراف الوالدين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط العالمية على شركات التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وسط نقاشات متزايدة حول تأثير المنصات الرقمية على الفئات العمرية الصغيرة.

بحسب ما أعلنت ميتا، سيتمكن الآباء أو الأوصياء من إنشاء حسابات لأطفالهم، مع ربطها بحساباتهم الخاصة والتحكم الكامل في إعداداتها.

وستكون هذه الحسابات محدودة الوظائف، حيث تقتصر بشكل أساسي على إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، دون الوصول إلى مزايا أخرى مثل القنوات أو الحالات أو أدوات الذكاء الاصطناعي.

هذا وستُفرض إعدادات خصوصية صارمة بشكل افتراضي، مع إمكانية تحديد من يمكنه التواصل مع الطفل، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة المختلفة داخل التطبيق.

وتتضمن الحسابات الجديدة أدوات رقابة متقدمة، مثل تنبيهات للآباء عند إضافة جهات اتصال جديدة أو الانضمام إلى مجموعات، فضلاً عن حماية الحساب برمز سري خاص بالوالدين.

كما سيتم حجب بعض الخصائص الحساسة مثل الرسائل ذاتية الاختفاء أو مشاركة الموقع الجغرافي.

ورغم هذه القيود، أكدت الشركة أن المحادثات ستظل مشفرة بالكامل، بما يحافظ على خصوصية المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة بعد مطالب متزايدة من أولياء الأمور بتوفير بيئة تواصل آمنة للأطفال، خاصة مع انتشار استخدام الهواتف الذكية بين الفئات العمرية الصغيرة.