"حيل رمضانية" للتغلب على العطش والصداع أثناء الصيام

شفق نيوز/ طرح خبير في التغذية، مجموعة من العادات التي يمكن أن تساعد على التغلب على الشعور بالعطش ومعالجة الصداع خلال نهار رمضان والتي يعاني منها الكثير من الصائمين.

وبحسب ما نشره الصيدلي وخبير التغذية، المصري سيف هنو، عبر حسابه في "إنستغرام"، فإن وضع قدميك في وعاء من الماء الدافئ لمدة 10-15 دقيقة، يساعد هذا الأسلوب في توسيع الأوعية الدموية في القدمين، مما يقلل من تدفق الدم إلى الرأس ويخفف الضغط، وبالتالي يقلل من حدة الصداع.

أما في حال شعورك بالعطش أثناء الصيام، فإن نقع اليدين في الماء البارد، قد يساعد على خفض درجة حرارة الجسم وتقليل الإحساس بالعطش، لأن تبريد الجسم بهذه الطريقة يمكن أن يقلل من التعرق المفرط، مما يساعد في الحفاظ على السوائل لفترة أطول خلال الصيام.

الاستحمام بالماء البارد

وللتخفيف من شعور العطش خلال صيام رمضان، ينصح بتناول وجبة سحور غنية بالسوائل مثل تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والطماطم.

كما ينصح بشرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور للتغلب على الصداع والعطش.

وتجنب المشروبات الغازية والقهوة والشاي لتجنب الصداع. وتجنب الأطعمة المالحة أو الغنية بالتوابل التي تزيد من العطش.

أيضاً ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، كما يساعد الاستحمام بالماء البارد على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش.

إلى ذلك، ينصح الطبيب المصري، بالمشي لمدة 20-30 دقيقة بعد تناول وجبة الإفطار، ما يساعد في تحسين عملية الهضم، وتنشيط الدورة الدموية، وخفض مستويات السكر في الدم، كما أن النشاط البدني الخفيف في المساء يعزز من جودة النوم، مما يجعل الجسم أكثر استعدادًا للصيام في اليوم التالي.