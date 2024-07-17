حيلة جديدة تمكن قراصنة الإنترنت من اختراق تليغرام

شفق نيوز/ كشف خبراء في Kaspersky Lab عن اتباع قراصنة الإنترنت أساليب وحيلة جديدة لاختراق حسابات مستخدمي "تليغرام".

وأشار الخبراء في Kaspersky Lab إلى "أن المحتالين وقراصنة الإنترنت بدأوا مؤخرا بإرسال رسائل احتيالية لمستخدمي تليغرام في روسيا، وهذه الرسائل توهم المستخدمين أنهم يستطيعون سحب العملات الرقمية من لعبة Hamster Kombat وتحويلها إلى روبل، ويطلب من المستخدم في الرسالة تسجيل الدخول إلى حسابه في تليغرام من خلال رابط معين وإدخال بيانات حسابه الإلكتروني، وبهذه الطريقة تتم سرقة بيانات الحسابات واختراقها".

وحول الموضوع قالت كبيرة محللي المحتوى في Kaspersky Lab، أولغا سفيستونوفا:"الرسائل الاحتيالية التي تظهر لمستخدمي تليغرام توهمهم بأن عمليات تحويل الأموال ستتم في غضون 15 دقيقة بعد تسجيل الدخول عبر الرابط الموجود في الرسالة. لحماية حسابك على تليغرام من المهم إعداد نظام المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول، وعدم النقر على الروابط من الرسائل المشكوك فيها".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن محاولات التصيد الاحتيالي ضد مستخدمي "تليغرام" في النصف الأول من العام الجاري كانت أكبر بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.