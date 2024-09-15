"حياد مودوكي" وخرائط الطقس يحملان "مفاجآت" للعراقيين في الشتاء المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، موسماً مطرياً مبكراً سيبدأ الشهر المقبل، وشتاءً محملاً بـ"مفاجآت" الطقس، فيما أشار إلى سيطرة "حياد مودوكي" على أجواء شبه الجزيرة العربية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنسبة لموسم الخريف الحالي فمن المتوقع تساقط الأمطار وعلى فترات متعاقبة، وبحسب نماذج خرائط بعيدة المدى يتوقع بدء الأمطار تدريجياً في العراق عند منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر أو تتأخر لأواخر الشهر، وتتكرر حالات تساقط الأمطار".

وأضاف "ستكون الأمطار سانحة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كذلك وتتركز في أماكن مختلفة، لكن الأمطار في فصل الخريف غير شاملة لجميع مناطق العراق، وقد تكون بين متفرقة ونشطة في أماكن وقد تتموضع وتتركز في أماكن شمالي وغربي البلاد وأجزاء من جنوبي البلاد ومناطق متفرقة أخرى في باقي المدن".

وأشار الزيادي إلى أن "مجمل الأمطار تكون بين متوسطة الشدة وقد تغزر الهطولات وتكون حالات مفاجئة تغزر ولكن من الآن يصعب التأكيد ويقل التنبؤ بدقة، وتعتبر هذه التوقعات دقتها 60% وقد تفشل".

ورجح أن "تتحسن فرص عبور المنخفضات وزيادة شمولية هطول المطر في منتصف وآخر أشهر الشتاء (في منتصف كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس"، مشيراً إلى أن "عنصر المفاجئة سيكون العامل الرئيسي لهذا الموسم وغالباً هناك فترات أيام باردة".

ولفت إلى أن "الموسم المطري المقبل متوقع أن تشهد فيه الجزيرة العربية ظاهرة لانينا ضعيفة (حياد مودوكي) غربي، وغالباً النتائج تجعل الأمطار سانحة في أماكن وشحيحة في أماكن أخرى".