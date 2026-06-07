"حياة الأهوار" يختتم فعالياته في بغداد ويعلن الفائزين بمسابقة التصوير

شفق نيوز- بغداد

اختُتم في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، معرض الصور الفوتوغرافية "حياة الأهوار"، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن حملة "إنعاش الأهوار، إنعاش الأمل" التي تنفذها مؤسسة بابلون للأفلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الحكومة الكندية.

وضم المعرض مجموعة من الصور التي وثّقت الحياة في أهوار العراق، مسلطة الضوء على جمال البيئة الطبيعية والتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية، وفي مقدمتها الجفاف والتغير المناخي، إلى جانب قصص الصمود والتكيّف التي يعيشها سكان الأهوار.

وشارك في المسابقة مصورون ومصورات من مختلف مناطق العراق، من بينهم هواة ومبتدئون وناشطون بيئيون من النساء والرجال، فيما اختارت لجنة فنية متخصصة في التصوير الفوتوغرافي الأعمال المشاركة والفائزة.

وافتتح المعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، مهدي خليلي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن البيئي والثقافي والفني.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز منتظر الوائلي بجائزة "صمود الأهوار"، ووضاء العمري بجائزة "صوت الأهوار"، وحسين علي الموسوي بجائزة "حماية البيئة".

ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية أهوار بلاد الرافدين بوصفها أحد أبرز المواقع البيئية والثقافية في العراق، وتشجيع المجتمع على التفاعل مع قضايا المناخ والبيئة من خلال الفن والصورة.