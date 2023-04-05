"حولها الى قصة مسلية" .. رسام مبدع يرسم مسافرين برحلة قطار بوجوه كارتونية طريفة

شفق نيوز / أثناء السفر يلجأ معظمنا إلى الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة أو التحديق من النافذة والتفكير والتأمل، ومع ذلك، فقد ابتكر المصور ورسام الرسوم المتحركة جو بوتشر طريقة إبداعية وغير معتادة إلى حد ما لقضاء وقته، وربما وقت الناس معه، حيث رسم رؤوساً جديدة لمسافرين معه على أحد القطارات.

ورسم هذا المبدع وجوهًا كرتونية على أوراق ملاحظات لاصقة تطابق هيئة ركاب القطار المطمئنين معه، بحسب ما ذكر موقع boredpanda.

تسلية الوقت

اكتسب جونز شعبية من خلال إنشائه مجموعة من الرسائل النصية المضحكة، حيث قال "هناك طرقًا أفضل لقضاء وقتك فى السفر"، حيث وظف إبداعه ليحول بشكل فعال رحلة قطار عادية إلى قصة مسلية.

أكتوبر جونز أو جو بوتشر هو رسام رسوم متحركة، بالإضافة إلى أنه أنتج رسومات مبهجة أثناء رحلاته بالقطار، مستوحاة من الأفراد من حوله فى القطار.

أشهر الشخصيات المرسومة

ومن الرسومات التى رسمها بطريقة ساخرة وكوميدية على الركاب، توم وجيرى الفأر والقط الأشهر عالميا، وشخصيات خارقة مثل هالك وسبايدر مان، وقد استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا "إنستجرام"، هذا التحدى وهذا النوع المختلف من الرسومات المبتكرة، بترحاب شديد، مؤكدين أن الرسومات تمتاز باللطف الشديد.